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Жінка згоріла живцем у непрацюючому кіоску: деталі вбивства біля вокзалу в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Жінка згоріла живцем у непрацюючому кіоску: деталі вбивства біля вокзалу в Києві
Жінки разом розпивали алкоголь біля закинутих кіосків, між ними виник конфлікт
фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські затримали підозрювану, яка після сварки підпалила торгівельний кіоск і втекла

У Києві конфлікт між двома жінками завершився трагедією – після сварки одна з них підпалила торгівельний кіоск, у якому згоріла її 50-річна знайома. Підозрювану затримали і тепер їй загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло до відділу поліції на станціях залізничного транспорту – поблизу столичного вокзалу горіли непрацюючі кіоски. Після ліквідації вогню рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Правоохоронці з’ясували, що до підпалу причетна уродженка Луганщини. Жінки разом розпивали алкоголь біля закинутих кіосків, між ними виник конфлікт. Скориставшись безпорадним станом сп’янілої знайомої, підозрювана підпалила кіоск і втекла.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили місцеперебування зловмисниці та затримали її.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення
фото: поліція Києва/Facebook

«Слідчі за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини». Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення», – повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, до дев’яти років позбавлення волі засудили подружжя із Закарпатської області, які торік завдали умисних ушкоджень 10-річному хлопчику, що призвело до його смерті. Інцидент стався у травні 2024 року в селі Серне Берегівського району. Зі слів рідних загиблого, хлопчик випадково облився легкозаймистою речовиною під час спалювання трави, що й призвело до займання одягу. Однак згодом з'ясувалось, що 33-річний співмешканець матері умисно підпалив одяг на дитині після сварки з ним.

Теги: Київ вбивство алкоголь рятувальники поліція жінка конфлікт

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