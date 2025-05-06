Столична влада вирішила посилити захист мозаїк та панно 1950–1980 років

Мозаїки, панно та розписи 1950–1980-х років є унікальним модерністським кодом столиці та візуальною історією, створеною видатними українськими митцями

Столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Про це повідомила депутатка Київради VI-ІХ скликань, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, інформує «Главком».

«Постійна комісія Київради із збереження та захисту культурної спадщини підтримала ідею зробити безстроковою роботу експертної групи із захисту монументального мистецтва у столиці», – написала у мережі заступниця голови КМДА.

За її словами, мозаїки, панно та розписи 1950–1980-х років є унікальним модерністським кодом столиці та візуальною історією, створеною видатними українськими митцями.

Панно «Перемога» Галини Зубченко та Григорія Пришедька, створене у 1971 році, прикрашає стіну адміністративного корпусу Національного інституту раку. На ньому лікарі в білих халатах перемагають монстра фото: Галина Старостенко/Facebook

Страшний монстр, якого перемагають медики фото з відкритиз джерел

Експертна група вже опрацювала 135 об’єктів монументального мистецтва, серед яких мозаїки, вітражі, розписи та скульптури, що прикрашають фасади та інтер’єри будівель Києва. Усі ці об’єкти внесені до спеціальної інформаційно-аналітичної системи. Це дозволить не лише зберегти їх від руйнування, але й популяризувати серед мешканців та гостей міста.

Нагадаємо, Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській. Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Також у Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Ця архітектурна пам’ятка, яку передали Міністерству культури кілька років тому, досі лишається без реставрації. І це створює реальну загрозу збереженню об'єкта.