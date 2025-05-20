20 травня біля трьох столичних озер проводиться обробка від кліщів: адреси

Киянам та гостям міста варто утриматися від перебування на зазначених територіях під час проведення обробки

У столиці триває планова обробка зелених зон від кліщів. Сьогодні, 20 травня відбудеться проведення санітарно-епідеміологічних заходів, а саме акарицидна обробка на території трьох зон відпочинку. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

Обробка відбудеться на трьох столичних локаціях:

зона відпочинку «Совська балка» (вул. Радченка, Солом’янський район);

територія біля озера Голубе (проспект Ґонґадзе, Подільський район);

ставок у селищі Шевченка (вул. Красицького, Подільський район).

У КП «Плесо» закликали під час акарицидної обробки не відвідувати ці локації.

Фахівці запевняють, що використовувані препарати не становлять загрози для людей та тварин. Проте мешканцям рекомендують утриматися від прогулянок у зонах обробки протягом кількох годин після завершення робіт.

Кліщі можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема хворобу Лайма та кліщовий енцефаліт. Регулярна обробка зелених зон допомагає зменшити ризик зараження та зробити парки та водойми безпечнішими для відпочинку.

Нагадаємо, з настанням сезону активності кліщів мешканцям столиці рекомендують завчасно подбати про своїх домашніх тварин та обробити їх від укусів. У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» нагадують, що профілактика проти укусів кліщів відіграє ключову роль у захисті здоров’я тварини.

До слова, у США виявили зростання кількості випадків розвитку рідкісної алергії на м’ясо через укуси кліщів. Про це свідчать нові дані, опубліковані Центрами з контролю та профілактики захворювань. Зазначається, що алергія викликає небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса або продуктів тваринного походження. У список небезпечних продуктів для людей з цим синдромом входять свинина, яловичина, кролятина, баранина, оленина, желатин, молоко, деякі молочні продукти та деякі фармацевтичні продукти.