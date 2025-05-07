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У Києві пролунали сильні вибухи, вирує пожежа (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пролунали сильні вибухи, вирує пожежа (оновлено)
У Києві лунали вибухи
фото з відкритих джерел

У столиці через уламки ракети виникла пожежа

У ніч на 7 травня у Києві після оголошення тривоги пролунали сильні вибухи. Про це повідомляє «Главком».

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку та про ціль, яка рухається на Київ

Місцеві телеграм-канали повідомили про сильні вибухи. Деталей наразі немає, залишайтеся в укриттях.

Також про вибухи написав мер столиці Віталій Кличко:

«Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!»

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ракети у Києві у Солом'янському районі почалась пожежа. 

«Виклик медиків у Соломʼянський район. Там падіння уламків ракети. Бригада прямує на місце», – пише Кличко.

У Києві пролунали сильні вибухи, вирує пожежа (оновлено) фото 1

«У Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв. м. Екстрені служби працюють на місці», – зазначає Кличко.

У Києві пролунали сильні вибухи, вирує пожежа (оновлено) фото 2

Раніше ми писали, що у ніч на 7 травня, окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок атаки у місті зруйновано будинок, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров повідомив, що росіяни атакували об’єкт інфраструктури. Загалом, окупанти нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Відомо, що є пошкодження у різних районах міста, а також розгорілися пожежі.

Нагадаємо, вночі, 6 травня, Росія атакувала Харків безпілотниками. Через російський удар загорівся приватний будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, один із ударів БпЛА по Харкову прийшовся по центральному, щільно заселеному району.

«Ворог здійснив удар БпЛА типу «Шахед» по центральному, щільно заселеному району міста.  Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється», – пише Терехов.

Також у ніч на 6 травня окупанти атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок ударів БпЛА є загиблий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, через російський удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ

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