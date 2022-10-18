Поліція Києва переслідує громадських активістів через Пушкіна

Через демонтаж бюста Пушкіна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство»

Вранці 14 жовтня оперуповноважені Печерського управління поліції у м. Києві навідались додому до громадського діяча, аналітика даних Андрія Савчука. Вже 17 жовтня Савчук разом з адвокатом були на допиті у райвідділку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що через демонтаж бюста Пушкіна, який є відомим символом «русского міра», поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто «хуліганство».

«Згідно з нормами кодексу, хуліганство – це «грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом». Але цікаво, усунення символа «русского міра» Пушкіна з публічного простору Києва – це неповага до якого суспільства? Російського? Адже сама наявність дотепер пам’ятників Пушкіну в столиці України і є «особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом», – зазначає Савчук.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрито через заяву до поліції, яка була подана ректором Національного транспортного університету Дмитриченком Миколою Федоровичем. Тобто, столичний університет відкрито став на захист російської ідентичності та Олександра Пушкіна.

Микола Дмитриченко відомий репресіями проти студентів та співробітників за часів режиму Віктора Януковича. У 2010-2013 рр. за його вказівкою старости груп організовували студентів на «проплачені мітинги» на підтримку Партії регіонів та міністра освіти Дмитра Табачника – для створення картинки протидії громадській «АнтиТабачній кампанії».

24 серпня 2013 року Віктор Янукович взагалі нагородив Миколу Дмитриченка орденом «За заслуги» І ступеня (указ Президента України №448/2013). А під час подій Революції Гідності 2013-2014 рр. за вказівкою одіозного ректора здійснювався моніторинг соціальних мереж студентів та працівників для подальшого відрахування прихильників Євромайдану.

«Тобто замість того, щоб самостійно ініціювати демонтаж пам’ятника Олександру Пушкіну на дев'ятому році війни з російськими окупантами, Микола Дмитриченко вирішив захищати «русскій мір». Хоча у столиці є гарні приклади як мінімум двох університетів – КНУ імені Тараса Шевченка та НМУ імені О.О. Богомольця, які самостійно прибрали меморіальні дошки українофобу Міхаїлу Булгакову зі своїх фасадів», – додає громадський діяч.

Савчук пояснює, чому пам’ятникам Олександру Пушкіну не місце в Україні?

Пушкін є символом російського імперіалізму, уособленням «вєлікого могучєго русского язика», маркером «русского міра» та ідентичності. У своїх творах Пушкін відверто пропагував ненависть до українців та поляків, презирливо ставився до гетьмана Івана Мазепи, підтримував геноцид народів Кавказу. Пушкін заперечував державність України – називав Україну «малоросією» і дорікав за прагнення незалежності.

Нагадаємо, 11 жовтня Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну.