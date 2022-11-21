Кременчук позбувся пам’ятника Пушкіну (фото)

Пам’ятник прибрали згідно з рішенням міської ради

У Кременчуці на Полтавщині 21 листопада демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомила речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник, передає «Суспільне».

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Пам’ятник прибрали згідно з рішенням міської ради від 18 листопада. Він перебуватиме на території комунального підприємства «Благоустрій Кременчука».

Пам’ятник Пушкіну у Кременчуці був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.

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Нагадаємо, 17 листопада у Чернівцях демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну.

Також в Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу. В Ужгороді біля українсько-словацького кордону місцева влада демонтувала «Пам'ятник радянським воїнам Україна – визволителям». На місці радянського пам'ятника може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади.