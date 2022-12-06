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Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення
Невдовзі скульптури демонтують
фото з відкритих джерел

Монументи російським діячам зникнуть із вулиць міста

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що за рішенням міської ради з публічного простору міста приберуть пам'ятники представникам російської культури та історії, зокрема, Пушкіну, Горькому та Ломоносову. Про це чиновник повідомив у Telegram.

«Сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства», – доповів Філатов.

Також він пояснив, що міськрада прийняла рішення самостійно перенести скульптури, оскільки на неодноразові звернення з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та країною-агресором, Мінкульт не відреагував.

Напередодні Кременчук позбувся пам’ятника Пушкіну. Також монумент російському письменнику демонтували у Харкові, Житомирі та Чернівцях.

Нагадаємо, комунальники в Ізмаїлі демонтували пам’ятник Суворову.

Читайте також: Депушкінізація своїми руками. Як законно зносити пам’ятники російським ідолам
Теги: Дніпро

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