У торгово-розважальному центрі Dream Town на Оболоні сталася пожежа (відео)
Рятувальники вже прямують на місце пожежі
У Києві на Оболоні сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Dream Town. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. За попередньою інформацією, загоряння виникло через підпал сміттєвих баків.
На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували загоряння.
Як повідомив Київ24, ранкова пожежа була успішно ліквідована о 09:26. Попередня інформація підтвердилася – там горіли сміттєві баки. Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали.
Нагадаємо, 30 травня сталася пожежа в районі столичного Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.
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