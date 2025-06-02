У торгово-розважальному центрі Dream Town на Оболоні сталася пожежа (відео)

Стовп диму йде з приміщення, де розміщено сміттєві баки

Рятувальники вже прямують на місце пожежі

У Києві на Оболоні сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Dream Town. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. За попередньою інформацією, загоряння виникло через підпал сміттєвих баків.

Дим йде з приміщення, де розташовано сміттєві контейнери фото: скриншот відео

Під жовтим Дрімом горіло сміття, біля сміттєвих контейнерів. фото: Життя Оболонь Київ/Telegram

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували загоряння.

Пожежу ліквідовано, Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали фото: Київ24

Як повідомив Київ24, ранкова пожежа була успішно ліквідована о 09:26. Попередня інформація підтвердилася – там горіли сміттєві баки. Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали.

Нагадаємо, 30 травня сталася пожежа в районі столичного Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.