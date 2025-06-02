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У торгово-розважальному центрі Dream Town на Оболоні сталася пожежа (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У торгово-розважальному центрі Dream Town на Оболоні сталася пожежа (відео)
Стовп диму йде з приміщення, де розміщено сміттєві баки
фото: Життя Оболонь Київ/Telegram

Рятувальники вже прямують на місце пожежі

У Києві на Оболоні сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Dream Town. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. За попередньою інформацією, загоряння виникло через підпал сміттєвих баків.

Дим йде з приміщення, де розташовано сміттєві контейнери
Дим йде з приміщення, де розташовано сміттєві контейнери
фото: скриншот відео
Під жовтим Дрімом горіло сміття, біля сміттєвих контейнерів.
Під жовтим Дрімом горіло сміття, біля сміттєвих контейнерів.
фото: Життя Оболонь Київ/Telegram

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували загоряння.  

Пожежу ліквідовано, Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали
Пожежу ліквідовано, Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали
фото: Київ24
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Як повідомив Київ24, ранкова пожежа була успішно ліквідована о 09:26. Попередня інформація підтвердилася – там горіли сміттєві баки. Інфраструктура ТРЦ і люди не постраждали.

Нагадаємо, 30 травня сталася пожежа в районі столичного Центрального РАЦСу, внаслідок чого густий дим огорнув Берестейський проспект. За словами рятувальників, загоряння сталось в триповерховій недобудованій будівлі. Пожежу ліквідували о 13:47 на площі 20 кв.м.

Теги: пожежа Київ рятувальники

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