У Києві четверта за день повітряна тривога тривала 20 хвилин
Існувала загроза пускуракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики. Як інформує «Главком», моніторингові пабліки повідомляли про імовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», – ідеться у повідомленні Повітряних сил.
Станом на 17:30 карта тривог виглядала так:
Тривога тривала із 17:14 до 17:34.
Нагадаємо, повітряна тривога у столиці 25 травня лунає вже вчетверте.
Також уночі 25 травня Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.
У Харкові було три удари по місту.
Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.
Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.
Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.
На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.
У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.
На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.
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