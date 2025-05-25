У Києві четверта за день повітряна тривога тривала 20 хвилин

Відбій тривоги у Києві було оголошено о 17:34

Існувала загроза пускуракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400

У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики. Як інформує «Главком», моніторингові пабліки повідомляли про імовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 17:30 карта тривог виглядала так:

Тривога тривала із 17:14 до 17:34.

Нагадаємо, повітряна тривога у столиці 25 травня лунає вже вчетверте.

Також уночі 25 травня Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.