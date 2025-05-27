Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як виникла «Шулявська»? Відомий вчений назвав письменницю, яка допомогла перейменувати станцію «Більшовик»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Як виникла «Шулявська»? Відомий вчений назвав письменницю, яка допомогла перейменувати станцію «Більшовик»
Станцію «Червоноармійська» до декомунізації прикрашала відповідна мозаїка
фото: ВВС

Максим Стріха про першу хвилю декомунізації Києва: «Чи не єдиною станцією столичної підземки, котрій не вдалося миттєво підібрати вдалий варіант, лишався «Більшовик»

Процес декомунізації назв столичного метрополітену у 90-х роках переважно проходив без гучних дискусій, нові назви швидко знаходили підтримку громадськості. Проте, як розповів відомий вчений-фізик і письменник, колишній заступник голови Комісії з культури та охорони історичного середовища Київради Максим Стріха, для однієї зі станцій підібрати вдалий варіант виявилося не так просто. Мова про станцію «Більшовик», яка сьогодні відома як «Шулявська». Про це йдеться у статті «Главкома» «Забужко придумала метро «Шулявська», а Стріха – вулицю Грушевського. Як 35 років тому вперше декомунізували Київ». 

За словами Стріхи, до 1993 року в Києві було перейменовано 11 станцій підземки. Серед них: «Театральна» (замість «Ленінської»), «Чернігівська» («Комсомольська»), «Лісова» («Піонерська»), «Либідська» («Дзержинська»), «Палац «Україна» («Червоноармійська»), «Оболонь» («Проспект Корнійчука») тощо. Комісія домовилася не використовувати видатні імена у назвах станцій, за винятком «імені Шевченка», а решта назв мали бути прикметниковими.

За його словами, чи не єдиною станцією столичної підземки, котрій не вдалося миттєво підібрати вдалий варіант, лишався «Більшовик», й автором підходящої ідеї тут несподівано стала Оксана Забужко. Письменниця хоч і не входила до топонімічної комісії, але інколи долучалася до приватних інтелектуальних обговорень нового образу Києва.

«Так це ж район Шулявка! Що тут думати?! Метро «Шулявська», – сказала вона Стрісі. Так несподівано було поставлено крапку в досі неплідній дискусії з пошуку назви для станції «Більшовик».

У 1994 році відбулася і дерусифікація «Святошина», коли спеціальною постановою Київради відрізали одну літеру, повернувши історичну назву. Як пояснює Стріха, ця місцевість, за літописами та усними переказами, споконвічно називалася Святошин – на честь угідь преподобного Миколи Святоші (Святошин ліс). Закінчення «-о», притаманне російській мові, додалося в колоніальні часи, пояснює києвознавець.

На станції «Шулявська», назву якій підшукала Забужко, через роки збили частину пропагандистсько-словесного декору: залишили написи «Мир», «Труд», «Щастя», «Братерство», але ліквідували «Комунізм»
На станції «Шулявська», назву якій підшукала Забужко, через роки збили частину пропагандистсько-словесного декору: залишили написи «Мир», «Труд», «Щастя», «Братерство», але ліквідували «Комунізм»
фото: texty.org

Нагадаємо, Максим Стріха у розмові з «Главкомом» повідомив, що одною з перших у 1990 році до своєї давньої назви повернулася столична вулиця Прорізна. До того вона майже 70 років носила ім’я більшовика Якова Свердлова. Максим Стріха зазначив, що це перейменування було дуже природнє, адже корінні кияни саме так і називали цю затишну вуличку, що стрімко дереться вгору від Хрещатика до Золотих воріт.

До слова, з нагоди Дня Києва легендарна українська поетеса Ліна Костенко звернулася до столичної влади із закликом зупинити «варварські забудови» та зберегти історичне й культурне обличчя міста.

Читайте також:

Теги: Київ декомунізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Ведучий Євген Янович розповів, як пережив пряме влучання дрона в його будинок
Ведучий Євген Янович розповів, як пережив пряме влучання дрона в його будинок
Як виникла «Шулявська»? Відомий вчений назвав письменницю, яка допомогла перейменувати станцію «Більшовик»
Як виникла «Шулявська»? Відомий вчений назвав письменницю, яка допомогла перейменувати станцію «Більшовик»
На Оболоні комунальники втретє за місяць демонтували сходи до одного кафе (фото)
На Оболоні комунальники втретє за місяць демонтували сходи до одного кафе (фото)
На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)
На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)
В одному з дитсадків на Дарниці зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
В одному з дитсадків на Дарниці зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання
Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
30K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
27K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
21K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
17K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua