Заступником начальника КМВА став офіцер з бойовим досвідом

Ігор Рева добровільно мобілізувався 25 лютого 2022 року, брав участь у контрнаступі на Запоріжжі у складі 47-ї бригади «Маґура»

Ігор Рева у КМВА координуватиме всі проєкти, які стосуються підрозділів, військових і їхніх сімей

У Київській міській військовій адміністрації з’явився новий заступник начальника. Нову посаду обійняв офіцер Ігор Рева. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Як наголосив Ткаченко, в команду КМВА запросили Реву, бо він має вагомий послужний список як у сфері управління, так і в Силах оборони України.

«Люди, які досягли успіху у війську, які змогли максимально використати цивільні навички для результату – це дуже міцна опора. А справжні зміни можна зробити тільки сильними командами та пліч-о-пліч з успішними. Тому призначив на посаду заступника начальника КМВА офіцера Ігора Реву – людину з успішним досвідом управління проєктами як в цивільному житті, так і в Силах оборони», – написав голова КМВА.

Ігор Рева – колишній проєктний менеджер та представник творчої сфери. Добровільно мобілізувався 25 лютого 2022 року. Пройшов підготовку в Німеччині, після чого приєднався до контрнаступу на Запоріжжі у складі 47-ї бригади «Маґура». Повернувшись до фахової діяльності, очолив розробку та впровадження застосунку «Резерв+».

Крім того, він став ініціатором і реалізатором створення з нуля Патронатної служби в одному з підрозділів ГУР – служби, що надає підтримку військовим та їхнім родинам. У новій ролі заступника начальника КМВА Ігор Рева координуватиме всі проєкти, які стосуються підрозділів, військових і їхніх сімей.

Нагадаємо, нещодавно начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про нову структуру роботи КМВА та штатний розпис.

Київська міська державна адміністрація роз'яснила підпорядкування структур КМВА та КМДА і наголосила, що міська держадміністрація не визначає кількість департаментів та не може скасувати їх підпорядкування міському голові. Наголошується, що життєдіяльність міста Києва забезпечується місцевим самоврядуванням, зокрема: Київрадою та її виконавчим органом – Київською міською державною адміністрацією (КМДА) на чолі з міським головою, обраним киянами.