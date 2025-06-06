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У Києві внаслідок атаки є постраждалий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві внаслідок атаки є постраждалий
У столиці виникли пожежі через російську атаку
фото з відкритих джерел

Також у столиці зафіксовано падіння уламків та пожежі у різних районах

У ніч на 6 червня Росія атакує Київ «шахедами». У столиці  зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Віталія Кличка.

За інформацією Кличка у столиці зафіксовано:

  • Пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі;
  • У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків, туди є виклик медиків;
  • Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, пожежа на 17 поверсі житлового будинку;
  • Падіння уламків у Голосіївському районі;
  • Падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Кличко написав, що медики госпіталізували одного постраждалого в Соломʼянському районі.

Нагадаємо, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Так, близько 15:00 керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також російські загарбники скинули на Херсон керовані авіабомби. Відео з моментами влучання окупанти поширили в мережі. Про це повідомляє «Главком». Відео зняті за допомогою розвідувального дрона та FPV-дронів. За повідомленнями прокуратури, росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами.

До слова, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

Теги: пожежа Віталій Кличко Київ

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