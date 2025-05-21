На проспекті Червоної Калини 21-22 травня рух транспорту буде частково обмежено

Рух транспорту у напрямку вул. Сержа Лифаря повністю перекриватися не буде

У комунальній корпорації зазначають, що роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов

21 та 22 травня, з 8:00 до 20:00, частково буде обмежено рух транспорту проспектом Червоної Калини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Вказується, що дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від будинку №75 на просп. Червоної Калини до транспортної розв’язки з вул. Сержа Лифаря.

Для проїзду транспорту роботи виконуватимуть поетапно, рух у напрямку вул. Сержа Лифаря повністю перекриватися не буде.

У комунальній корпорації зазначають, що роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

Роботи на проспекті Червоної калини проводитимуться за сприятливих погодних умов інфографіка: «Київавтодор»

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».