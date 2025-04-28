Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби

За даними журналістів, святкування відбулось на закритій території Вишгородського водоканалу у день жалоби у робочий час

Поворозник заявив, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади»

За даними ЗМІ, 25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування та заяву Миколи Поворозника.

За даними журналістів, святкування відбулось на закритій території Вишгородського водоканалу. Воно розпочалося о 15:00. Журналістка, якій вдалося потрапити на територію водоканалу і поспілкуватися з гостями, які сиділи за столом, наголосила, що святкування проходило у розпал робочого дня.

Коли журналісти з букетом квітів проникли на територію під виглядом гостей, Микола Поворозник, у якого день народження було ще 10 квітня, почав заперечувати, що відбувається святкування. Однак на столах був помічений алкоголь, зокрема дорогі напої. Гості заперечували, що в одній з пляшок було спиртне.

Журналісти з'ясували, що пляшка віскі, поміченого на столі у чиновників, коштує 3650 грн скриншот відео

Поворозник та інші чиновники, що сиділи за столом, були здивовані тим, що на святкування прийшла журналістка і почала ставити питання щодо даного заходу. У відповідь на слова про те, що мер міста Віталій Кличко оголосив день жалоби, Поворозник не промовив ні слова.

Розслідувачка також запитала Поворозника, чи планує він вибачитись за це перед киянами. На що він перепитав: «Вибачитися за те, що ми вечеряємо?».

Місце, де відбувалася вечеря чиновників КМДА скриншот карти

Також у відео йшлося, що керівництво КМДА, яке публічно висловлювало співчуття родинам загиблих під час ракетного обстрілу та публікувало дописи про єдність і підтримку, водночас брало участь у святкуванні, коли українці схилили голови у день жалоби.

Микола Поворозник відреагував на розслідування журналістів, заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади».

«Анонімні телеграм канали поширили чергову брудну маніпуляцію, розміщену на YouTube. Жінка, яка називає себе журналісткою, відверто бреше (ну бо дуже старанно виконує завдання). Відео змонтоване умисно маніпулятивно», – написав Поворозник.

За словами чиновника ніякого святкування не було, «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися».

Також Поворозник зазначив, що у відео оприлюднили номери машин представників міської влади, «що є незаконним».

«Мабуть, правоохоронні органи повинні пояснити, на підставі чого велося стеження. Чи була на нього санкція. Чи ми живемо в поліцейські державі, де за будь-яким громадянином, без законних підстав, можуть стежити з метою його дискредитації. Розправлятися таким чином з неугодними. Можуть оприлюднювати персональні дані. Тиснути на членів родини», – написав Поворозник.

Поворозник заявив, що «ніякого святкування, музики, подарунків, веселощів не було» скриншот допису Миколи Поворозника

Хто був із гостей

Микола Поворозник

Перший заступник голови КМДА, на чию честь нібито влаштували святкування. У 2020 році навколо Поворозника розгорнувся скандал, пов'язаний із підозрою у хабарництві, хоча він тоді проходив у справі лише як свідок. У листопаді 2024 року до нього приходили з ухвалою суду на обшук. Поворозник тоді публічно відреагував, написавши, що «рухається правильним шляхом».

Дмитро Загуменний

Керівник апарату КМДА з 2018 року, відповідає за організацію роботи всієї системи управління міста. Проти нього ведеться слідство у справі про липові відрядження депутатів Київради та підозра в уникненні мобілізації. У соціальних мережах публікує матеріали про допомогу фронту, зокрема про відновлення техніки для ЗСУ, однак нібито був помічений за бенкетним столом у день жалоби.

Володимир Репік

Директор департаменту фінансів КМДА з 2012 року, відповідає за розподіл бюджетних коштів столиці. Під час перебування на закритій вечірці журналісти зафіксували, що він нібито ледь тримався за стіл, журналістка зазначила, що він «виглядав п'яним і зник, щоб уникнути спілкування» з представниками преси. Публічно позиціонує себе як суровий і відповідальний чиновник.

В'ячеслав Непоп

Заступник голови КМДА з 2018 року, депутат Київради чотирьох скликань, повний кавалер ордена «За заслуги», почесний і заслужений будівельник України. За 2024 рік задекларував майже 1,5 млн грн зарплати і отримав додатково понад 190 тис. грн матеріальної допомоги від КМДА. Побачивши журналістів із квітами, першим «магічно зник із поля зору».

Дмитро Науменко

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА з 2017 року, відповідає за роботу комунальних підприємств столиці. У 2023 році Київська прокуратура повідомила йому про підозру у розтраті майже 1 млн грн на фіктивному ремонті тротуарів. Суд призначав посадовцю цілодобовий домашній арешт. На територію водоканалу, де відбувалося святкування, заїхав на службовому автомобілі.

Ганна Старостенко

Заступниця голови КМДА з 2014 року, один із найбільш публічних голосів адміністрації. У день жалоби публікувала у соціальних мережах сторіс із шануванням пам'яті жертв, висловлювала співчуття та говорила про єдність, біль міста і підтримку ЗСУ. Однак того ж дня о 15:16 її службовий автомобіль Toyota Camry заїхав на територію водоканалу, де тривало святкування. Жодного публічного коментаря щодо своєї участі у вечірці не надала.

Оксана Зінов'єва

Речниця Віталія Кличка, у 2012 році була кандидаткою у депутати Верховної Ради від партії «Удар». На територію водоканалу прибула на синьому Lexus о 15:59. Автомобіль виїхав о 16:03 та повернувся о 18:35, імовірно, за кермом був водій, який забрав Зінов'єву після появи журналістів.

Владислав Андронов

З 2022 року займав посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. 24 квітня був призначений на посаду заступника голови КМДА з земельних питань. Згідно з аналітикою руху «Чесно», підтримував незаконне виділення землі і 11 разів голосував за так звані «туалетні схеми».

Петро Пантелеєв

Заступник голови КМДА з 2014 року. У 2022 році йому вручили підозру у справі приватного підприємства «Радикал», яке раніше було у державній власності. Пантелеєв був ліквідатором цього заводу, і йому інкримінували порушення у ліквідації наслідків екологічного забруднення території. Завод «Радикал» сумнозвісний через великий вміст отруйної ртуті на території виробництва. На святкування прибув на Audi Q7 сірого кольору, зареєстрованому на його дружину Ольгу.

Олексій Комаров

Начальник управління аналітичного забезпечення мера. Його службовий автомобіль також був зафіксований на території водоканалу в день жалоби.

Марина Хонда

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Нещодавно СБУ оголосило їй підозру через можливе привласнення 60 млн грн, які були виділені на допомогу важкохворим.

Валентин Мондріївський

Заступник голови КМДА з 2018 року, відповідає за освіту, культуру та соціальну сферу столиці. Неофіційно контролює Подільський район, де раніше обіймав посаду голови. Його ім'я фігурує у численних розслідуваннях як можливого організатора корупційних схем у підпорядкованих департаментах. У день жалоби публікував у соціальних мережах співчуття родинам загиблих та писав про зруйновані дитсадки і школи, які постраждали внаслідок удару 24 квітня, висловлював стурбованість щодо «цілеспрямованого терору» проти цивільних і дітей. Однак уже наступного дня був помічений за святковим столом на закритій вечірці.

Нагадаємо, вибухи у Києві лунали у ніч на 24 квітня. Росіяни били по столиці крилатими ракетами «Калібр» з Чорного моря, безпілотниками, а також вдарили балістикою. За даними ДСНС, кількість загиблих в Києві зросла до 12 осіб. Постраждало 90 людей.