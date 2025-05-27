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На Оболоні планують створити два нові меморіальні комплекси: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Оболоні планують створити два нові меморіальні комплекси: адреси
Меморіали будуть присвячені підрозділам, які захищали район і столицю у перші дні повномасштабного вторгнення
фото: Кирило Фесик/Facebook

Обидва проєкти планується реалізувати не за бюджетні кошти

Цієї середи, 28 травня, о 15:30 в приміщенні Vcentri hub за адресою Оболонський проспект, 22 відбудуться громадські слухання щодо будівництва двох нових меморіальних комплексів в Оболонському районі Києва. Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик, інформує «Главком».

Повідомляється, що меморіали присвячені підрозділам, які захищали район і столицю у перші дні повномасштабного вторгнення.

Перший комплекс планують створити у сквері за адресою: вулиця Зої Гайдай, 7а. Він буде присвячений Другому штурмовому батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Візуалізація проєкту меморіального комплексу на Зої Гайдай, 7а
Візуалізація проєкту меморіального комплексу на Зої Гайдай, 7а
фото: Кирило Фесик/Facebook

Другий меморіал передбачено встановити у сквері за адресою: проспект Литовський, 10. Комплекс буде присвячений 244 батальйон тероборони ЗСУ.

Візуалізація проєкту меморіального комплексу на Литовському проспекті, 10
Візуалізація проєкту меморіального комплексу на Литовському проспекті, 10
фото: Кирило Фесик/Facebook

«Ці два військові підрозділи відіграли ключову роль у захисті нашого району та столиці. Саме через Оболонь ворог намагався прорватися до Києва, і саме ці бійці стали на шляху окупантів, не допустивши прориву», – йдеться у дописі.

Обидва проєкти планують реалізувати не за бюджетні кошти. Всіх охочих запрошують долучитися до обговорення та висловити свою думку щодо облаштування комплексів. На зустріч також можна буде поспілкуватися з нами та з представниками підрозділів. 

Нагадаємо, після інциденту на Майдані Незалежності, де жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих захисників, столична влада вжила оперативних заходів для посилення безпеки меморіалу. Тепер на території народного меморіалу пам'яті виставлено патрульну поліцію зі зброєю.

До слова, захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка відвідала відкриття пам’ятника своєму полеглому коханому, морському піхотинцю Ярославу Христюку, який боронив Маріуполь. 

Теги: Київ війна військові вулиця пам'ятник ворог

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