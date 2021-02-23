Київрада розгляне питання щодо кредиту на купівлю вагонів метро

Київ планує підписати кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю вагонів метро

Сьогодні, 23 лютого, Київська міська рада розгляне питання надання місцевих гарантій для отримання Києвом кредиту на нові вагони метро. Про це міський голова Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

«Ми сьогодні маємо ухвалити рішення про надання місцевих гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку для закупівлі нових вагонів метро. Банк виділив 50 млн євро на закупівлю Києвом вагонів метрополітену. І після рішення Київради – у п'ятницю – ми підпишемо кредитний договір. Та плануємо цього року укласти контракт на придбання нових вагонів для столичного метро», – сказав Кличко.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Київський метрополітен оголосив міжнародні двоетапні торги на постачання 50 вагонів метро нового зразка. Тендер реалізовується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Половина вагонів має бути з міжвагонним проходом на всю ширину.

Ще у 2019 році було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро.

За кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів. Так, 2 лютого 2021 року на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

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