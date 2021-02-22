На станції «Лук’янівська» стартує ремонт: скільки триватиме, що робитимуть

Настав час капітально відремонтувати ескалатори станції метро

У вівторок, 23 лютого, на станції метро «Лук’янівська» розпочнеться капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів. Ремонт триватиме до січня 2022 року. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури.

Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводять орієнтовно раз у 10-11 років після пробігу в 150 тис. км.

За першу половину лютого ескалатори столичного метрополітену 73 рази зупиняли ручкою «Стоп» на різних станціях для уникнення травмування пасажирів через їхню необережність. Ще 46 разів – через потрапляння сторонніх предметів (монет, підборів, одягу тощо). 27 зупинок обладнання пасажири зробили без необхідності.

Нагадаємо, що на станції «Золоті ворота» завершені ремонтні роботи всіх шести ескалаторів, а на станції «Майдан Незалежності» роботи ще тривають.

Вартість ремонту ескалаторів на «Золотих воротах» склала майже 43 млн грн. У рамках ремонту замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші передбачені роботи.

Загалом у столичному метрополітені працює 122 ескалатори.

На станції метро «Харківська» з 20 до 23 лютого тимчасово не працює вестибюль №2 (східний вестибюль). На станції проводиться заміна турнікетів на сучасні.

Нові турнікети вже встановлені та працюють у вестибюлі №1 станції «Харківська», а також на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Контактова площа».