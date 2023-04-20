Київрада розпочала процедуру створення Національного військового кладовища
Загальна площа кладовища сягне майже 100 гектарів
Київрада виділила землю та розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. Його загальна площа становитиме майже 100 гектарів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд», – заявив Кличко.
За словами мера столиці йдеться про Биківню. «8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації Меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна», – зазначив Кличко.
Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
Як раніше повідомлялося, проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тис. поховань.
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