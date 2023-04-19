Короткочасні дощі, подекуди з грозами: прогноз погоди в Україні на 19 квітня

Вночі у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом

В Україні, 19 квітня очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Однак збережеться комфортна весняна температура повітря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомив Український гідрометеоцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хмарно з проясненнями. Вночі у західній частині, місцями у південних областях та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вдень в Україні, крім північної частини, місцями короткочасні дощі, у південній частині з грозами.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

У Києві та області, сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 12-17° вище нуля.



У столиці температура повітря вночі 7-9°, а вдень 13-15° тепла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

19 квітня люди зверталися з молитвами до Євтихія, щоб їхні друзі та родичі були здоровими. Тому що саме цей святий займався зцілюванням людей. З особливою повагою цього дня ставилися до яблунь.