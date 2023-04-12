Поблизу Києва знайдено нафтобазу з контрафактним пальним на 360 млн грн (фото)

Під час обшуків також виявлено товарно-транспортні накладні та журнал обліку автомобілів, що можуть бути доказами протиправної діяльності

Співробітники БЕБ провели обшуки за адресами зберігання пального та вилучили 3,7 тис. тонн дизпалива та 2,2 тис. тонн бензину марки А-95

Детективи Бюро економічної безпеки вилучили з незаконного обігу майже 6 тис. тонн пального, яке зберігалося на підприємствах в Обухівському районі Київської області. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

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Слідство встановило, що службові особи двох компаній, налагодили незаконне зберігання та збут паливно-мастильних матеріалів. Пальне зберігали на двох розташованих поруч об’єктах. У подальшому продукцію реалізовували на підконтрольній їм нафтобазі, зокрема за готівку.

«Співробітники БЕБ провели обшуки за адресами зберігання пального та вилучили 3,7 тис. тонн дизпалива та 2,2 тис. тонн бензину марки А-95. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 360 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків також виявлено товарно-транспортні накладні та журнал обліку автомобілів, що можуть бути доказами протиправної діяльності. Невідповідність нафтопродуктів вимогам Державних стандартів України також підтверджено висновком експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 204 КК України.

Нагадаємо, в березні детективи Бюро економічної безпеки України, за оперативного супроводження головного оперативно-розшукового відділу Чернігівського прикордонного загону Держприкордонслужби України, викрили схему незаконного виготовлення та збуту дизельного палива та бензину.

Співробітники БЕБ встановили, що особи одного із товариств налагодили переробку нафти та виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників. У подальшому незаконно виготовлена продукція під виглядом «Газового конденсату», який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різнім підприємствам за готівку, які в свою чергу продавали підакцизну продукцію через мережу незаконних АЗС.