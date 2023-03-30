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Завершення опалювального сезону в Києві: Кличко назвав терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Завершення опалювального сезону в Києві: Кличко назвав терміни
фото ілюстративне

Опалення в столиці вимкнуть через тиждень або два

У столиці опалювальний сезон можуть завершити вже найближчими тижнями, якщо для цього буде відповідна температура повітря. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою ймовірністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень – опалення буде вимкнено», – сказав Кличко.

Нагадаємо, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення

Раніше радник прем'єра назвав головну умову підготовки до нового опалювального сезону.

До слова, в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.

У четвер, 30 березня, в більшості областей України опадів не очікується. Лише рештки атмосферного фронту ще визначать мокрий сніг у східних областях України.

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Теги: Київ опалення Віталій Кличко

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