Завершення опалювального сезону в Києві: Кличко назвав терміни
Опалення в столиці вимкнуть через тиждень або два
У столиці опалювальний сезон можуть завершити вже найближчими тижнями, якщо для цього буде відповідна температура повітря. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».
«Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою ймовірністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень – опалення буде вимкнено», – сказав Кличко.
Нагадаємо, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення
Раніше радник прем'єра назвав головну умову підготовки до нового опалювального сезону.
До слова, в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.
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