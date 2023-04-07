Витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат

Кремль та посольство Росії у Вашингтоні не прокоментували ситуації

До «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи. Про це агентству Reuters розповіли три американських чиновника.

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Видання зазначає, що витік таких конфіденційних документів вкрай незвичайний і автоматично потягне за собою розслідування.

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат. Однак вони посадовці заявляють, що така думка є неофіційною.

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При цьому у Пентагоні відмовились від коментування ситуації й автентичності документів, які поширюються у соцмережах. Однак подібний витік документів автоматично ініціює розслідування.

Окрім цього Кремль та посольство Росії у Вашингтоні не прокоментували цієї ситуації.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що у нібито «витоку секретних документів» щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.