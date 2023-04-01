Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ: деталі від розвідки

Путін може повторно спробувати напасти на Київ

План Росії занурити Україну у блекаут не вдався, тому вони повертаються до тактики, яка була у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Їхніми цілями під час масованих атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї. Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю для Gazeta.

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Розвідка не виключає можливості повторного нападу Путіна на Київ: «Це буде суїцидальний крок». Таким чином, на думку Юсова, Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ, який, за даними Міноборони України, має розпочатися у квітні-травні.

«Метою масових ракетних ударів був блекаут і доведення до критичного стану енергетичної інфраструктури. Цей план провалився. Зараз ворог повертається до використання ракет та дронів, як це було під час першої тактики повномасштабного вторгнення. Тобто найбільш ймовірними цілями можуть знову стати військові об'єкти, шляхи постачання і все, що пов'язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Ворог намагатиметься зірвати наш наступ», – сказав речник ГУР.

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Нагадаємо, Україна готується до весняного контрнаступу: Резніков назвав терміни.

До слова, Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ.

Як відомо, напередодні радник Залужного розповів, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ.

Раніше повідомлялося, що американський генерал зазначив, що ЗСУ можуть зазнати «величезних втрат» у ході проведення наступальних дій. Росіяни зміцнюють свої позиції для оборони на захоплених українських територіях, а їхнє командування «охоче пожертвує солдатами», щоб стримати український контрнаступ: генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ.