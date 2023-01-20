Київрада скасувала рішення про побудову військового кладовища на Лисій горі

Проти Лисої Гори виступили не лише кияни, а й низка ветеранів та екологи.

Депутати зібралися на засідання комісії після того, як до Київради надійшов лист від Кабміну

Земельна комісія Київради проголосувала за відмову від побудови військового кладовища на Лисій горі у столиці. Про це повідомляє Рух Чесно.

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Депутати зібралися на засідання комісії після того, як до Київради надійшов лист від Кабміну. Як стало відомо, 17 січня на нараді під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля вирішили змінити місце розташування військового меморіального кладовища.

Як зазначається, проти Лисої гори виступили не лише кияни, а й низка ветеранів та екологи. Адже Лиса гора має одразу два природоохоронних статуси, а також містить у флорі унікальні рослини, що занесені до Червоної книги.

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Окрім того, там іще кілька років тому знаходили міни та снаряди, тому будь-яке поховання може завершитись трагічно.

Кияни підтримали петицію з вимогою змінити місце для меморіального поховання.

Нові пропозиції щодо роозташування меморіального військового кладовища уряд чекає до 20 січня.