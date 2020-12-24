Собачі вбиральні, кладовище і притулки: Київрада ухвалила програму підтримки тварин

У Києві з’явиться надсучасний Центр захисту тварин та офіційне кладовище для домашніх улюбленців

Сьогодні, 24 грудня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Зокрема, програма передбачає будівництво нового Центру захисту тварин. Перший етап робіт вже розпочато. Планується створити універсальний заклад, який вміщатиме в собі ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням, притулок для котів та собак.

Також згідно з програмою, передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин. Це, у свою чергу, сприятиме дотриманню встановлених санітарно-епідеміологічних вимог у місті.

«Програма покликана покращити санітарний та епідеміологічний стан міста в цілому. Наша мета – виконати важливі завдання, пов’язані з гуманним поводженням з тваринами в нашому місті. Загалом ми зможемо допомогти нашим притулкам, в яких перебувають більше 5 тисяч тварин. Кошти на потреби притулків, забезпечення кормами та необхідними медикаментами будуть виділені вже цього року», – зазначив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Олексій Кулеба.

З важливого, програма передбачає продовження стерилізації бездомних котів та собак, підтримку опікунства над безпритульними тваринами та створення публічного простору для власників тварин. Йдеться про належну інфраструктуру для вигулу та тренувань собак, встановлення комплексів для прибирання за твариною «Собача вбиральня».

Разом з тим, передбачені просвітницькі заходи та соціальна реклама, щоб зменшити кількість випадків жорстокого поводження з тваринами.

Загалом потреба в коштах на реалізацію заходів міської цільової програми на 2020-2022 роки становить 185,7 млн грн, із яких кошти бюджету столиці – 183,7 млн грн.

За час дії програми підтримки тварин протягом 2017-2019 років було стерилізовано більше 23 тисяч безпритульних собак та кішок. Майже 3000 тварин були виловлені, вакциновані, врятовані та прилаштовані до нових власників.

Рішення підтримали 103 депутати Київради.