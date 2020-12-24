Київрада виписала премію п’ятьом активістам і трьом громадським організаціям

Щороку до Дня місцевого самоврядування в мерії нагороджують молодь та громадські організації за внесок у розвиток міста

Київська міська рада визначила лауреатів премії за розвиток місцевого самоврядування. Таке рішення підтримали 101 депутат. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відповідні премії від міської влади отримають 5 осіб і 3 громадських організації, які досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових проблем територіальної громади Києва.

«Диплом та матеріальну винагороду від Київради лауреати уже традиційно отримують напередодні Дня місцевого самоврядування, яке відзначають 7 грудня. На жаль, цього року, через виборчий процес та формування нового складу міськради, ми затрималися із присудженням премій. Але сьогодні ми цю прогалину виправили, і люди, які заслужили премії, отримають їх у 2020 році», – пояснив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

5 осіб отримують премії в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для трьох молодіжних (дитячих) громадських організацій грошова винагорода становить 500 неоподаткованих мінімумів. Це до 5,1 тисяч та 8,5 тисяч гривень відповідно.

Починаючи із 2005 року, щороку до Дня місцевого самоврядування у мерії нагороджують молодь та громадські організації за внесок у розвиток міста. Подають клопотання про присудження премії райдержадміністрації до Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА) щорічно до 10 вересня.

Як повідомлялося, Київська міська рада на засіданні 24 грудня подовжила можливість пільгового проїзду у громадському транспорті столиці для мешканців інших міст до 1 липня наступного року.