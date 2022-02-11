Київщина 11 лютого залишиться без світла: адреси відключень

Без електрики сьогодні можуть залишитися більше десяти міст Київщини

На мережах відбудуться планові роботи та капітальні ремонти

У п’ятницю, 11 лютого, на Київщині знову заплановані масові відключення світла в низці населених пунктів. Про масові відключення електроенергії повідомляє сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські електромережі».

Відключення світла у Київській області відбудеться через планові роботи та капітальні ремонти на мережах.

За даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, без електрики сьогодні можуть залишитися: Тараща, Бориспіль, Крюківщина, Тарасівка, Глеваха, Боярка, Макарів, Димер, Іванків, Сквира.

Нагадаємо, як зазначив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, розбалансування енергосистем і обвал цін на оптовому ринку електроенергії завдають збитки Енергоатому й решті підприємств і можуть стати на заваді планам із синхронізації Об’єднаної енергосистеми України з об'єднанням енергетичних систем держав ЄС (ENTSO-E).

До слова, народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики з проханням стабілізувати ситуацію з цінами на оптовому ринку електроенергії, які опустилися нижче реальної собівартості. Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

Як раніше повідомлялося, за словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив. Також повідомлялося, що тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.



