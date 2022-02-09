Падіння цін на електроенергію і збитки «Енергоатому» загрожують інтеграції в енергосистему ЄС – експерт

«Енергетичний дисбаланс і падіння цін на оптовому ринку електроенергії у розпал опалювального сезону призводить до примусового простою генеруючих компаній», – Омельченко

Омельченко назвав, що лежить в основі різкого падіння цін на оптовому ринку електроенергії

Розбалансування енергосистем і обвал цін на оптовому ринку електроенергії завдають збитки Енергоатому й решті підприємств і можуть стати на заваді планам із синхронізації Об’єднаної енергосистеми України з об'єднанням енергетичних систем держав ЄС (ENTSO-E).

Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Енергетичний дисбаланс і падіння цін на оптовому ринку у розпал опалювального сезону призводить до: примусового простою генеруючих компаній через профіцит на ринку, погіршення фінансового стану ключових генеруючих компаній, поглиблення кризи неплатежів і загрозу невиконання ПСО, проблем з контрактацію дорогого і дефіцитного вугілля на світових ринках. І останнє, але, можливо, найголовніше – розбалансування системи і цінові гойдалки створюють реальні перешкоди євроінтеграційним планам України в енергетиці», – написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

За словами Омельченко, одна з ключових вимог щодо синхронізації з ENTSO-E – це забезпечення стабільного фінансового стану ключових підприємств електроенергетичного комплексу. Як зауважив експерт, особливо це необхідно для виконання планових заходів щодо підготовки до інтеграції.

«Під час тестової роботи у ізольованому режимі (заплановано на кінець лютого!) балансування енергосистеми передбачається з допомогою гідро та теплової генерації, що має стабільно працювати», – зазначив Омельченко.

Крім того, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» звернув увагу, що в основі різкого падіння цін на оптовому ринку електроенергії лежать спекулятивні операції на ринку, профіцит в енергосистемі через неконтрольований імпорт з Білорусі та робота атомних енергоблоків у максимальній кількості.