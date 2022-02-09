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    Економіка та фінанси

    Падіння цін на електроенергію і збитки «Енергоатому» загрожують інтеграції в енергосистему ЄС – експерт

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    &laquo;Енергетичний дисбаланс і падіння цін на оптовому ринку електроенергії у розпал опалювального сезону призводить до примусового простою генеруючих компаній&raquo;, &ndash; Омельченко - Падіння цін на електроенергію і збитки «Енергоатому» загрожують інтеграції в енергосистему ЄС – експерт
    «Енергетичний дисбаланс і падіння цін на оптовому ринку електроенергії у розпал опалювального сезону призводить до примусового простою генеруючих компаній», – Омельченко

    Омельченко назвав, що лежить в основі різкого падіння цін на оптовому ринку електроенергії

    Розбалансування енергосистем і обвал цін на оптовому ринку електроенергії завдають збитки Енергоатому й решті підприємств і можуть стати на заваді планам із синхронізації Об’єднаної енергосистеми України з об'єднанням енергетичних систем держав ЄС (ENTSO-E).

    Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

    «Енергетичний дисбаланс і падіння цін на оптовому ринку у розпал опалювального сезону призводить до: примусового простою генеруючих компаній через профіцит на ринку, погіршення фінансового стану ключових генеруючих компаній, поглиблення кризи неплатежів і загрозу невиконання ПСО, проблем з контрактацію дорогого і дефіцитного вугілля на світових ринках. І останнє, але, можливо, найголовніше – розбалансування системи і цінові гойдалки створюють реальні перешкоди євроінтеграційним планам України в енергетиці», – написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

    За словами Омельченко, одна з ключових вимог щодо синхронізації з ENTSO-E – це забезпечення стабільного фінансового стану ключових підприємств електроенергетичного комплексу. Як зауважив експерт, особливо це необхідно для виконання планових заходів щодо підготовки до інтеграції.

    «Під час тестової роботи у ізольованому режимі (заплановано на кінець лютого!) балансування енергосистеми передбачається з допомогою гідро та теплової генерації, що має стабільно працювати», – зазначив Омельченко.

    Крім того, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» звернув увагу, що в основі різкого падіння цін на оптовому ринку електроенергії лежать спекулятивні операції на ринку, профіцит в енергосистемі через неконтрольований імпорт з Білорусі та робота атомних енергоблоків у максимальній кількості.

    Теги: ЄС вугілля імпорт електроенергія
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    Падіння цін на електроенергію і збитки «Енергоатому» загрожують інтеграції в енергосистему ЄС – експерт