Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Ростові стався блекаут

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У російському Ростові стався блекаут
Блекаут у Ростові
фото: соціальні мережі

Після вибухів у Ростові розпочалися проблеми з електропостачанням та виникла пожежа

Вночі 24 жовтня у російському Ростові стався блекаут після вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників. Після вибухів виникла пожежа. Крім того, у Ростові почалися проблеми зі світлом.

Частина Ростова знаходиться без світла.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також у ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії. 

Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці зникло електропостачання. Місцеві повідомляють про пожежу на підстанції в районі між двома містами. Інформація про причини займання та масштаби знеструмлення уточнюється.

Теги: вибух росія блекаут відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воєнна хунта Путіна видоює населення через монополії, що призводить до зростання інфляції
Кремль затягує тарифну петлю: росіян змушують платити більше
4 жовтня, 09:39
Удари ЗСУ по портах окупантів уже мають відчутні економічні наслідки
Росія зіткнулася з новою проблемою після атак дронів: оголошено надзвичайну ситуацію
24 вересня, 19:43
Російйський диктатор не уточнив, про які саме удари та виборчі дільниці йдеться
Путін заявив, що РФ була готова відновити переговори з Україною після виборів
25 вересня, 20:10
Журналісти відміічали, що РФ може зважитися на атаку дронами
Міністр оборони Італії зробив заяву після повідомлень про можливу атаку РФ
24 вересня, 16:45
Задимлення у Києві після атаки
Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві (оновлено)
1 жовтня, 00:30
Росія спробує підірвати допомогу Європи Україні залякуванням на диверсіями
РФ готує замахи на керівників європейських оборонних компаній – FT
12 жовтня, 01:22
Речник диктатора: Ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру
Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо виборів в обмін на перемир’я
12 жовтня, 13:09
Під час огляду сумки пролунав вибух
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
21 жовтня, 20:33
Режисерка фільму «Сліди» (Traces) Аліса Коваленко на Бергенському міжнародному кінофестивалі
Фільм «Сліди» про російські злочини здобув нагороду на кінофестивалі у Норвегії
Вчора, 17:53

Соціум

У російському Ростові стався блекаут
У російському Ростові стався блекаут
Посольство України у Вашингтоні евакуйовано: на місці працювали вибухотехніки
Посольство України у Вашингтоні евакуйовано: на місці працювали вибухотехніки
У Йорданії почалася стрілянина під час похорону: щонайменше семеро загиблих
У Йорданії почалася стрілянина під час похорону: щонайменше семеро загиблих
Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)
Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)
Британія та Франція вперше відпрацювали спільний ядерний удар
Британія та Франція вперше відпрацювали спільний ядерний удар
Дрон впав на території московського аеропорту (фото)
Дрон впав на території московського аеропорту (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Вчора, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Вчора, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Вчора, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Вчора, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Вчора, 09:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua