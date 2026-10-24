Після вибухів у Ростові розпочалися проблеми з електропостачанням та виникла пожежа

Вночі 24 жовтня у російському Ростові стався блекаут після вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників. Після вибухів виникла пожежа. Крім того, у Ростові почалися проблеми зі світлом.

Частина Ростова знаходиться без світла.

Також у ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії.

Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці зникло електропостачання. Місцеві повідомляють про пожежу на підстанції в районі між двома містами. Інформація про причини займання та масштаби знеструмлення уточнюється.