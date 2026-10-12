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Графіки відключення світла на 13 жовтня: що повідомило «Укренерго»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Графіки відключення світла на 13 жовтня: що повідомило «Укренерго»
Графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59
колаж: glavcom.ua

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися

У деяких регіонах України 13 жовтня вимикатимуть світло як для населення, так і для бізнесу. Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго», інформує «Главком».

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти. За даними «Укренерго», розклад такий:

  • Для промисловості та бізнесу: з 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.
  • Для всіх категорій споживачів: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2 черг.

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися, тому необхідно стежити за оновленнями на сторінках місцевих обленерго.

«Коли світло з’являється за графіком, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», – закликали в «Укренерго».

Нагадаємо, що від початку жовтня у кількох регіонах України почалися регулярно застосовуватись графіки відключення світла. Причинами є атаки на магістральні мережі та підстанції, а не дефіцит електроенергії.

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Теги: Укренерго відключення світла

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