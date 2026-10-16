Росія атакувала Тернопільщину: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Під прицілом була Кременеччина

Увечері 16 жовтня російська окупаційна армія атакувала Тернопільщину. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, передає «Главком».

За інформацією Пастуха, ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури.

«Продовжуються атаки на Тернопільщину. Цього разу під прицілом Кременеччина. У місті було чутно вибухи. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Інформації про потерпілих наразі не надходило. Додаткові обставини події з'ясовуються. Прохання утриматися від поширення фото, відео та неперевіреної інформації – не допомагайте ворогу!», – написав Пастух.

Як відомо, унаслідок російської атаки на приватне підприємство в селищі Маневичі Волинської області загинув працівник Олександр Деркач, 1962 року народження. Двоє його синів нині захищають Україну від російської агресії. Про це повідомив голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк.

Російські безпілотники атакували підприємство 16 жовтня. Олександр Деркач був жителем села Велика Яблунька та присвятив роботі на цьому підприємстві понад десять років. У загиблого залишилися дружина Світлана Миколаївна та троє синів. Двоє з них – Віталій і Дмитро – нині служать у війську та захищають Україну від російської агресії.

Нагадаємо, на Рівненщині зафіксували масштабні знеструмлення внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу. Без електропостачання залишилися Рівне та навколишні райони. Енергетики працюють над відновленням живлення споживачів за резервними схемами.

За даними «Укренерго», внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, задіяну в забезпеченні електроенергією Рівненської області.

До слова, російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.

За словами Герасимова, атаки на енергетичну інфраструктуру вже розпочалися. Удари по українських мостах, як стверджує начальник російського Генштабу, завдають відповідно до плану військового командування