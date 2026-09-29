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Трамп засумнівався, що Путін погодиться на енергетичне перемир'я – Kyiv Independent

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп засумнівався, що Путін погодиться на енергетичне перемир'я – Kyiv Independent
Трамп скептично оцінив перспективи домовленості з Путіним
фото: Reuters

Посланці президента США повернулися з Москви з іншою оцінкою намірів Кремля

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах висловлює сумніви, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на енергетичне перемир'я з Україною до настання зими. Водночас представники команди американського лідера оцінюють перспективи домовленості оптимістичніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.

За словами співрозмовників видання, Вашингтон намагається переконати Київ і Москву припинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. Це питання стало одним із ключових у межах останніх переговорів щодо припинення війни.

Трамп публічно закликав Україну припинити удари по російських енергетичних об'єктах. 13 вересня він заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Києву необхідно припинити атаки на російську паливну інфраструктуру.

Зеленський, зі свого боку, заявляв про готовність України підтримати енергетичне перемир'я. Росія назвала таку пропозицію «хорошою ідеєю», однак публічно не підтвердила готовності погодитися на взаємне припинення ударів.

Водночас оцінка Трампа відрізняється від позиції його команди. Після останньої поїздки до Росії американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з враженням, що домовленість про енергетичне перемир'я можлива. «Дональд не настільки впевнений, як його команда», – розповів співрозмовник, обізнаний із перебігом переговорів.

Представник Білого дому водночас заявив Kyiv Independent, що Трамп «залишається оптимістичним» щодо можливості досягнення ширшої мирної угоди.

«Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль, спілкуючись з обома сторонами та працюючи над припиненням війни», – заявив представник Білого дому.

Українська сторона також отримала «певні сигнали від Росії» про те, що Москва готова розглянути можливість енергетичного перемир'я. Співрозмовник видання не уточнив, про які саме сигнали йдеться.

Українські та американські посадовці вже передали російській стороні своє бачення наступних кроків. Співрозмовники видання описують ситуацію словами: «м'яч на російській стороні».

Переговорний процес також продовжився через спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, який минулого тижня відвідав США та провів переговори з Віткоффом і Кушнером. За словами американського посадовця, під час зустрічі сторони обговорювали пропозиції щодо енергетичного перемир'я.

Київ наголосив, що не припинятиме удари по російській енергетичній інфраструктурі в односторонньому порядку. Будь-яка домовленість має бути взаємною та передбачати припинення російських атак на українські енергетичні об'єкти.

До слова, Сполучені Штати працюють над проведенням чергової тристоронньої зустрічі з представниками України та Росії. Однією з головних тем може стати обмежене припинення вогню, яке передбачатиме взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

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Теги: енергетика США путін Україна Стів Віткофф перемир'я Джаред Кушнер

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