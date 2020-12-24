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    На Київщині скоротилася кількість шкіл, закритих на карантин

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    На Київщині на дистанційному навчанні 247 окремих класів&nbsp; - На Київщині скоротилася кількість шкіл, закритих на карантин
    На Київщині на дистанційному навчанні 247 окремих класів 
    Фото з відкритих джерел

    У Київській області на карантин закриті два дитячих садки

    В Київській області значно зменшилася кількість шкіл середньої освіти, що навчаються в дистанційному режимі. Їх зараз 14 проти 22 на минулому тижні. Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов.

    Серед закладів, які наразі навчаються дистанційно:

    • 2 заклади у Баришівській ОТГ;
    • один в Білоцерківському районі,
    • Васильківському районі,
    • Таращанському районі,
    • Переяслав-Хмельницькому районі,
    • Яготинському районі,
    • Березанській ОТГ,
    • Ржищівській ОТГ,
    • Студениківській ОТГ,
    • Фурсівській ОТГ;
    • 3 заклади обласної комунальної власності: Таращанський навчально-реабілітаційний центр, Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів і Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів.

    Як зазначив Торкунов, поменшало на дистанційному навчанні й окремих класів. Зараз їх 247, що на 61 менше, ніж на минулому тижні. Найбільше їх у Києво-Святошинському, Вишгородському, Сквирському районах, містах Ірпінь та Бровари.

    Серед закладів дошкільної освіти на карантині 2 – у Кагарлицькому та Рокитнянському районах.

    Із 22 закладів професійно-технічної освіти Київської області – 16 навчаються за змішаною формою, 6 – у звичайному режимі.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Раніше Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл щодо роботи у січні. 

    Теги: освіта школа Київщина карантин дитячий садок коронавірус
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