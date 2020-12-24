На Київщині скоротилася кількість шкіл, закритих на карантин

У Київській області на карантин закриті два дитячих садки

В Київській області значно зменшилася кількість шкіл середньої освіти, що навчаються в дистанційному режимі. Їх зараз 14 проти 22 на минулому тижні. Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов.

Серед закладів, які наразі навчаються дистанційно:

2 заклади у Баришівській ОТГ;

один в Білоцерківському районі,

Васильківському районі,

Таращанському районі,

Переяслав-Хмельницькому районі,

Яготинському районі,

Березанській ОТГ,

Ржищівській ОТГ,

Студениківській ОТГ,

Фурсівській ОТГ;

3 заклади обласної комунальної власності: Таращанський навчально-реабілітаційний центр, Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів і Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів.

Як зазначив Торкунов, поменшало на дистанційному навчанні й окремих класів. Зараз їх 247, що на 61 менше, ніж на минулому тижні. Найбільше їх у Києво-Святошинському, Вишгородському, Сквирському районах, містах Ірпінь та Бровари.

Серед закладів дошкільної освіти на карантині 2 – у Кагарлицькому та Рокитнянському районах.

Із 22 закладів професійно-технічної освіти Київської області – 16 навчаються за змішаною формою, 6 – у звичайному режимі.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Раніше Міносвіти оприлюднило рекомендації для шкіл щодо роботи у січні.