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    Події в Україні

    Російські пропагандисти влаштували у «ЛНР» показуху із «медсестрами» (відео)

    Російські медіа організували чергову показуху із зустріччю &laquo;визволителів&raquo;, для чого перевдягнули жительок &laquo;ЛНР&raquo; у карнавальні костюми медсестер - Російські пропагандисти влаштували у «ЛНР» показуху із «медсестрами» (відео)
    Російські медіа організували чергову показуху із зустріччю «визволителів», для чого перевдягнули жительок «ЛНР» у карнавальні костюми медсестер
    фото: скріншот

    Для зустрічі російських військ дівчата із ОРДЛРО вдягнулися у карнавальні костюми медсестер

    Російські ЗМІ влаштували пафосну зустріч окупантів на території «ЛНР». Відео опублікувало в своєму Telegram-каналі російське пропагандистське видання РІА «Новості».

    Для цієї зустрічі росіяни вбрали дівчат із окупованої території Луганської області у карнавальні костюми медсестер.

    На відео видно, що на рукавах у «медсестер» намальована літера Z – знак, яким рашисти маркували свою техніку на початковому етапі російсько-української війни.

    «Зустріч» російських військ ретельно фільмували фотографи та відеооператори російських ЗМІ та підконтрольних Росії медіаресурсів ОРДЛО.

    Цю показушну зустріч уже висміяли в українських соцмережах. Так, журналіст Євген Гордейчик відреагував на відео іронічним питанням: «Цікаво, де вони секс-шоп «денацифікували»?

    Нагадаємо, що насправді російських окупантів в Україні зустрічають зовсім інакше – прокляттями, зокрема, на білбордах.

    А одна українська бабуся, за словами самих рашистів, зустріла їх отруєними пиріжками, знищивши вісьмох російських військовослужбовців.

    Теги: росія окупанти «ЛНР» війна ОРДЛО Україна окупація #stoprussia
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    Російські пропагандисти влаштували у «ЛНР» показуху із «медсестрами» (відео)