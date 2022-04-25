Російські пропагандисти влаштували у «ЛНР» показуху із «медсестрами» (відео)

Російські медіа організували чергову показуху із зустріччю «визволителів», для чого перевдягнули жительок «ЛНР» у карнавальні костюми медсестер

Для зустрічі російських військ дівчата із ОРДЛРО вдягнулися у карнавальні костюми медсестер

Російські ЗМІ влаштували пафосну зустріч окупантів на території «ЛНР». Відео опублікувало в своєму Telegram-каналі російське пропагандистське видання РІА «Новості».

Для цієї зустрічі росіяни вбрали дівчат із окупованої території Луганської області у карнавальні костюми медсестер.

На відео видно, що на рукавах у «медсестер» намальована літера Z – знак, яким рашисти маркували свою техніку на початковому етапі російсько-української війни.

«Зустріч» російських військ ретельно фільмували фотографи та відеооператори російських ЗМІ та підконтрольних Росії медіаресурсів ОРДЛО.

Цю показушну зустріч уже висміяли в українських соцмережах. Так, журналіст Євген Гордейчик відреагував на відео іронічним питанням: «Цікаво, де вони секс-шоп «денацифікували»?

Нагадаємо, що насправді російських окупантів в Україні зустрічають зовсім інакше – прокляттями, зокрема, на білбордах.

А одна українська бабуся, за словами самих рашистів, зустріла їх отруєними пиріжками, знищивши вісьмох російських військовослужбовців.