Російські пропагандисти влаштували у «ЛНР» показуху із «медсестрами» (відео)
Для зустрічі російських військ дівчата із ОРДЛРО вдягнулися у карнавальні костюми медсестер
Російські ЗМІ влаштували пафосну зустріч окупантів на території «ЛНР». Відео опублікувало в своєму Telegram-каналі російське пропагандистське видання РІА «Новості».
Для цієї зустрічі росіяни вбрали дівчат із окупованої території Луганської області у карнавальні костюми медсестер.
На відео видно, що на рукавах у «медсестер» намальована літера Z – знак, яким рашисти маркували свою техніку на початковому етапі російсько-української війни.
«Зустріч» російських військ ретельно фільмували фотографи та відеооператори російських ЗМІ та підконтрольних Росії медіаресурсів ОРДЛО.
Цю показушну зустріч уже висміяли в українських соцмережах. Так, журналіст Євген Гордейчик відреагував на відео іронічним питанням: «Цікаво, де вони секс-шоп «денацифікували»?
Нагадаємо, що насправді російських окупантів в Україні зустрічають зовсім інакше – прокляттями, зокрема, на білбордах.
А одна українська бабуся, за словами самих рашистів, зустріла їх отруєними пиріжками, знищивши вісьмох російських військовослужбовців.