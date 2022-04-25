Росія після поразки розпочне нову війну проти України – командувач Збройних сил Литви

Потужність нової агресії Росії залежить від того, які саме сили прийдуть до влади в РФ

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис не виключає, що стратегічна поразка у війні в Україні здатна підживити реваншистські настрої у Росії. Відтак за 5–10 років можливий новий збройний наступ, пише видання LRT.

Він зазначив, що потужність нової агресії Росії залежить від того, які саме сили прийдуть до тамтешньої влади. Ба більше, за п’ять років загроза може навіть масштабуватися.

У новому інтерв'ю командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис поділився побоюваннями щодо намірів Росії. Він зазначив, якщо країна-агресор не змінить політику, увесь світ може зіткнутися із жахливими наслідками.

«Росія залишиться загрозою для нас і для НАТО. На додачу, загроза може стати навіть більшою, і країни Альянсу повинні діяти передусім на стримування. Росію потрібно стримати від того, що вона зробила зараз – коли вирішила напасти на Україну», – зазначив Рупшис.

На його думку, Росія зможе оговтатися від санкцій за 5 – 10 років та відновити бойові дії.

«Російський реваншизм нікуди не подівся. Не скажу, що Росія вже програла усі битви, але просто через те, що Україна вистояла – вони вже програли війну. Відступ від Києва чітко продемонстрував невдачу їхнього початкового наміру», – розповів командувач Збройних сил Литви.

Сьогоднішній повномасштабний відкритий напад Росії на Україну фундаментально змінив безпекову ситуацію у Європі. Тож НАТО прораховує можливі сценарії, у тому числі й потенційний напад Росії на країну-члена блоку.

Водночас, зважаючи на серйозну небезпеку зі сторони Росії, Рупшис додав, що Литва розвиває армію, щоб та відповідала очікуванням, планам та вимогам НАТО.

Напередодні Литва закликала ЄС запровадити санкції проти російського патріарха Кирила.

Також Латвія та Естонія визнали геноцидом воєнні злочини РФ в Україні. Росія відреагувала.

Раніше Литва передала Україні партію важких мінометів.