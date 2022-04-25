Очільник Рівненщини повідомив про постраждалих під час обстрілу рашистів

Військові РФ випустили три ракети по Рівненській області

Також через обстріли російських військових пошкоджені 20 прилеглих до залізниці будинків

Під час обстрілів російськими ракетами Рівненської області поранення отримала одна людина. Ситуацію в області уточнив очільник області Віталій Коваль.

За його словами, три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині.

На місці інциденту, куди виїхав Коваль, вдалося з'ясувати, що поранення під час обстрілу отримав працівник залізниці.Медики кажуть, що ушкодження – легкого ступеня тяжкості.

«Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи», – додав Коваль.

Очільник регіону також уточнив, що потяги, які курсують через Здолбунівщину, вже відновили рух.

Коваль також укотре закликав мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів. Не корегуйте дії ворога.

Нагадаємо, зранку 25 квітня стало відомо, що російські війська завдали ракетні удари по залізничних об'єктах Рівненської області.

На той час офіційні джерела повідомляли, що обійшлося без жертв.