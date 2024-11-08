Київська міська електричка змінює рух: на що варто звернути увагу
На деяких станціях поміняють колії прибуття та відправлення електропоїздів
З 11 до 15 та з 18 до 22 листопада рух міської кільцевої електрички зазнає змін. Пасажирів просять звернути на це увагу. Про це інформує пресслужба Kyiv City Express.
Зміни у русі відбудуться у зв’язку з технічними роботами. На деяких станціях поміняють колії прибуття та відправлення електропоїздів.
Тож, у вказані дні з 13:10 до 16:10 електропоїзди сполученням Дарниця – Святошин (через Київ-Пас) будуть прибувати та відправлятись із 21 колії Приміського вокзалу (замість Північної платформи). Сполучення Святошин – Дарниця (через Київ-Пас) – без змін.
У ті ж дати та час електропоїзди сполученням Дарниця – Святошин (через Київ-Пас) по станції Протасів Яр будуть прибувати та відправлятись із 3 колії. Киян на гостей міста просять з розумінням поставитися до цих змін.
Раніше повідомлялося, що 4 листопада, у день залізничника, станції Kyiv City Express оголошувалися голоси юних вихованців дитячих залізниць з Харкова, Дніпра, Львова, Рівного, Запоріжжя та Києва.
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