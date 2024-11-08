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Київська міська електричка змінює рух: на що варто звернути увагу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київська міська електричка змінює рух: на що варто звернути увагу
фото: з відкритих джерел

На деяких станціях поміняють колії прибуття та відправлення електропоїздів

З 11 до 15 та з 18 до 22 листопада рух міської кільцевої електрички зазнає змін. Пасажирів просять звернути на це увагу. Про це інформує пресслужба Kyiv City Express.

Зміни у русі відбудуться у зв’язку з технічними роботами. На деяких станціях поміняють колії прибуття та відправлення електропоїздів.

Тож, у вказані дні з 13:10 до 16:10 електропоїзди сполученням Дарниця – Святошин (через Київ-Пас) будуть прибувати та відправлятись із 21 колії Приміського вокзалу (замість Північної платформи). Сполучення Святошин – Дарниця (через Київ-Пас) – без змін.

У ті ж дати та час електропоїзди сполученням Дарниця – Святошин (через Київ-Пас) по станції Протасів Яр будуть прибувати та відправлятись із 3 колії. Киян на гостей міста просять з розумінням поставитися до цих змін.

Раніше повідомлялося, що 4 листопада, у день залізничника, станції Kyiv City Express оголошувалися голоси юних вихованців дитячих залізниць з Харкова, Дніпра, Львова, Рівного, Запоріжжя та Києва.

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Теги: Запоріжжя потяг громадський транспорт Укрзалізниця залізниця

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