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Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з важкою бронетехнікою – речник Сил оборони півдня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з важкою бронетехнікою – речник Сил оборони півдня
РФ планує наступ на Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Ворог готується наступати на кількох напрямках у Запорізькій області

Російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньованій техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою, повідомив в коментарі LIGA.net речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки.

Як зазначив спікер, використання бронетехніки для підтримки піхоти заплановано в районах Приютного та Левадного Запорізької області. Ворог вже провів відповідні навчання на одному з полігонів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і використовуючи різноманітні антитепловізійні плащі.

«У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона є досить вразливою в умовах сучасного бойового середовища, тому її ефективність не завжди гарантується. Тим більше на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить через степ, техніку добре видно, і її легше вражати дронами чи артилерією», – заспокоїв речник.

Водночас, за словами Волошина, окупанти продовжують використовувати багі та мотоцикли для швидкого переміщення між позиціями та доставки особового складу та певних видів озброєння. Це також дозволяє противнику оперативно пересуватися, не потрапляючи на міни. Однак по них ефективно працюють безпілотники ЗСУ.

Нагадаємо, противник минулої доби завдав по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, одну ракету та 68 КАБ), використав для ураження 663 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

До слова, начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень.

Нагадаємо, росіяни просунулись на кількох напрямках, включаючи Донецьку область та Курщину – ISW

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Теги: окупанти навчання озброєння ворог росіяни війна Запоріжжя

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