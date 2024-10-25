«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на шкільні канікули: напрямки

Пресцентр: «Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів»

Поїзд №245/246 Київ – Рахів відправлятиметься з Києва 30 жовтня та прибуватиме до Рахова наступного дня

АТ «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Львова та Рахова (Закарпаття) на час осінніх шкільних канікул. Про це повідомляє пресцентр «Укрзалізниці».

«Аналізуємо попит пасажирів та знаходимо можливості додати місця в напрямку Львова та Рахова!» – йдеться у повідомленні.

У компанії призначили додатковий поїзд №245/246 Київ – Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55. У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.

Також призначили додатковий поїзд №191/192 Київ – Львів відправиться з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуде до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно. Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно.

«Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів», – додають в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше АТ «Укрзалізниця» до шкільних канікул призначила рейси додаткових поїздів №191/192 Львів – Київ – Львів та №115/116 Київ – Одеса – Київ.

Як відомо, з початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі, ним вже скористалися 500 тис. пасажирів «Укрзалізниці».

До слова, «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.