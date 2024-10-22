«Укрзалізниця» відновила роботу системи з продажу квитків

В «Укрзалізниці» вибачилися через те, що системи продажу квитків будуть тимчасово недоступними з 12:00 вівторка, 22 жовтня

«Укрзалізниця» призупинила продаж усіх квитків – як у касах, так і онлайн. Про це повідомляє прес-службу Акціонерного товариства «Укрзалізниця» у Facebook.

В «Укрзалізниці» вибачилися через те, що системи продажу квитків (у касах та онлайн) УЗ будуть тимчасово недоступними з 12:00 вівторка, 22 жовтня.

Уточнюється, що така ситуація склалась із технічних причин.

«Маємо терміново дещо переналаштувати. Найкращі спеціалісти вже застосували залізничну магію, тож скоро все працюватиме», – наголосили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, а повернення системи в стрій відбудеться впродовж найближчих 30 хвилин.

О 12:50 «Укрзалізниця» повідомила про відновлення роботи системи з продажу квитків

«Працюємо в штатному режимі. Поїзди традиційно курсують за розкладом, квитки знову доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з середини грудня польський державний оператор PKP Intercity надаватиме рухомий склад для пасажирського сполучення між Варшавою і Равою-Руською. PKP Intercity розглядає питання запуску поїзда у складі чотирьох вагонів із місцями для сидіння першого і другого класу. Підвезення пасажирів буде здійснюватися поїздом Коломия – Рава-Руська.

До слова, 21 жлвтня Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомила «Укрзалізниця». До завершення контракту з «Укрзалізницею» Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.