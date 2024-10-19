Росія вдарила по Запоріжжю: серед поранених – діти

У результаті атаки травмовано 8 людей, серед них двоє дітей

Вибуховою хвилею пошкоджено фасади будинків

У суботу, 19 жовтня, о 18:40 війська РФ завдали авіаударів по Запоріжжю. Травмовано 8 людей, серед них двоє дітей. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади будинків і скління. Про це інформує ДСНС України.

Надзвичайники вивільнили автівку, затиснуту воротами автомийки. До ліквідації наслідків залучено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

«Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені», – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували КАБами Запоріжжя. Окупанти завдали три удари по місту, спричинивши руйнування житлових будинків і промислових об'єктів.