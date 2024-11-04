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Від 4 листопада всі станції Київської кільцевої електрички оголошуватимуть діти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Від 4 листопада всі станції Київської кільцевої електрички оголошуватимуть діти

Минулого року в оголошеннях брали участь відомі українські зірки та міжнародні діячі

Сьогодні, 4 листопада, у день залізничника станції Kyiv City Express оголошуватимуть голоси юних вихованців дитячих залізниць з Харкова, Дніпра, Львова, Рівного, Запоріжжя та Києва. Про це повідомила пресслужба компанії.

Цей проєкт став частиною святкових ініціатив – минулого року в оголошеннях брали участь відомі українські зірки та міжнародні діячі. Тепер же звучать голоси молодого покоління, що уособлює майбутнє України та її розвиток.

«Дякуємо нашим маленьким друзям з усієї країни, які погодились долучитись до проєкту... Минулого року до цього дня голосами наших станцій були зірки – відомі українські артисти, блогери та співаки: цього разу зірками стануть хоробрі маленькі українці, які продовжують жити в країні, навчатись, розвиватись – щоб колись стати наступним поколінням, яке вестиме Україну в майбутнє», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада. В ньому буде  розширення міжнародних та внутрішніх сполучень. 

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Теги: Запоріжжя діти Укрзалізниця потяг українці

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