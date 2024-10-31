У Києві зранку відбувся збій у роботі громадського транспорту

Тролейбуси та трамваї курсуватимуть із відхиленням від графіку

Сьогодні зранку, 31 жовтня, у столиці з різних причин затримується рух низки тролейбусів, тож свій маршрут треба планувати заздалегідь. Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначається, тролейбус №5 зупинився на вул. Північно-Сирецькій з технічних причин. На місце була направлена відповідальна служба. Через відсутність напруги затримується рух тролейбусів №12 та 14 по вулиці Жилянській.

З технічних причин також зупинилися тролейбуси №3 та 9к по вул. Липківського. Наразі рух організований від проспекту Повітряних Сил до Південного вокзалу.

Ще через ДТП затримується рух тролейбусів №41 на вул. Героїв Космосу. На місце викликали поліцію. Рух відновлено о 08:35, тролейбуси курсуватимуть із відхиленням графіка.

Також є збої у графіку руху трамваїв:

Затримується рух трамваїв №№14, 15 на вул.Дегтярівська, 46 з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Затримується рух трамваїв №№14, 18 на вул.Глибочицька, 58 з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, у Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год. Відповідно до рішень Київської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год