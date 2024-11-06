ЄС планує з’єднати Берлін і Київ швидкісним залізничним сполученням

Очікується, що план побудови залізниці буде реалізований до 2040 року

Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року. Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

За його словами, наступним етапом розвитку транс’європейської транспортної мережі TEN-T буде продовження швидкісної залізничної лінії Берлін-Варшава до української столиці.

«Стежитиму за тим, щоб це було першочерговим завданням, щоб ця мережа розвивалася… Я дуже тісно співпрацюватиму з Німеччиною, з Польщею, з Україною», – наголосив Ціцікостас.

Ціцікостас також розповів про проблему щодо збільшення швидкості залізничного руху на українському боці, однак такі проблеми спостерігаються і в деяких східних країнах ЄС. За словами єврокомісара, він представить план зі з’єднання столиць ЄС і великих міст високошвидкісною залізницею, включно з нічними поїздами. Він також зобов’язався представити єдину цифрову опцію бронювання та продажу квитків на залізничні перевезення в перший рік свого мандата.

АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року. В «Укрзалізниці» нагадали, що між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.