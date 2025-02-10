Київська митниця показала, як змінилися головні торгівельні партнери України у січні

У січні 2025 року товарообіг в зоні діяльності Київської митниці склав $1,95 млрд

Серед імпортованих до України товарів по вартісних показниках в лідерах лікарські засоби (ліки), легкові автомобілі та засоби захисту рослин

У січні 2025 року товарообіг в зоні діяльності Київської митниці склав $1,95 млрд. Як повідомляє пресслужба Київської митниці, найбільшим попитом за кордоном у січні поточного року користувалися такі товари: лікарські засоби, олія соєва та насоси.

Зазначається, що суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності ввезли товарів на $1,76 млрд, з них оподаткований імпорт склав $1,43 млрд.

«Порівнюючи обсяг оподаткованого імпорту січня поточного року з січнем 2024, то по вагових обсягах спостерігається скорочення на 41,4% (з 397,7 тис т до 233,2 тис т), а за вартісними показниками оподаткований імпорт зменшився на 12,1% (з $1,63 млрд до $1,43 млрд США)», – йдеться у повідомленні.

Натомість експорт товарів з України у січні поточного року по вартісних показниках збільшився на 5% (з $0,18 млрд у січні 2024 року до $0,19 млрд у січні цього року), а по вагових обсягах зменшився на 10% (з 81,5 тис т до 89,6 тис т).

Повідомляється, що найбільше товарів було імпортовано з Польщі, Китаю та Німеччини.

Серед імпортованих до України товарів по вартісних показниках в лідерах лікарські засоби (ліки), легкові автомобілі та засоби захисту рослин.

Експортували найбільше до Польщі, Молдови та США (експорт до США зріс з 3% у січні 2024 до 7% у січні 2025).

Найбільшим попитом за кордоном у січні поточного року користувалися такі товари: лікарські засоби, олія соєва та насоси.

Товарообіг у січні склав $1,95 млрд інфографіка: Державна митна служба України

Загалом у січні до держбюджету підприємці при зовнішньоекономічних операціях з товарами сплатили 15,3 млрд грн митних платежів, додали у Київській митниці.

Нагадаємо, Київська митниця передала до фондів Національного заповідника «Хортиця» 78 культурних цінностей – зброю І-XVIІ століть. Її свого часу вилучили при спробі незаконного вивезення з України у міжнародних поштових відправленнях. Митники зазначили, що у свій час вилучили згадані цінності при спробі незаконного вивезення з України у міжнародних поштових відправленнях до США, Німеччини та Великобританії.

Раніше повідомлялося, що митники зупинили молодика, який віз з Польщі незадекларовані товари Cartier, LV і Dyson, чим порушив митні правила. 24-річний житель Чернівецької області повертався з Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика». Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес», яким повертався з Польщі чоловік, працівники митниці виявили цілий «склад» для жіночих принад. Серед незадекларованих товарів – каблучки Cartier з білого і рожевого золота, вартістю від 1,5 до 2,7 тис. євро, парфуми Cartier, сумка Louis Vuitton, стайлер Dyson та інші «дамські забавки».