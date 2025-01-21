Польща змусила пасти задніх економіки Німеччини та Франції

Польща за результатами 2025 року очікує зростання ВВП на 3,4%

Темпи зростання польської економіки, згідно з даними Світового банку та Міжнародного валютного фонду, найближчими роками будуть справді вражаючими. Країна може залишити позаду найбільші економіки світу, такі як Німеччина та Франція. Про це пише видання Gazeta.

Так, 2025 року очікується зростання ВВП на 3,4% (за даними Світового банку) і 3,5% (за даними Міжнародного валютного фонду), а 2026 року – 3,2% і 3,3% відповідно. Польський Мінфін уточнює, що результат Польщі перевищує передбачувані темпи зростання світового ВВП і майже вдвічі перевищує темпи зростання розвинених економік.

У міністерстві також зазначають, що Польща почувається особливо добре порівняно з єврозоною, де зростання ВВП, як очікується, становитиме лише 1,0% у 2025 році (за даними МВФ) та 1,2% (за даними Світового банку), а 2026-го – лише 1,4% (за даними МВФ).

У заяві наголошується, що в найбільших економіках Євросоюзу, таких як Німеччина, Франція та Італія, справи йдуть все гірше і гірше. Для ФРН 0,8% та для Франції –1,1% відповідно, для Італії 0,7% та 0,9%.

До слова, економічні показники Німеччини за кілька років впали, країна рухається до точки неповернення. Зокрема економіка ФРН нині на 5% менша, ніж вона була б, якби не пандемія.

У свою чергу, державний борг Франції досяг рекордно великої позначки. Про це повідомив французький прем'єр-міністр Франсуа Байру. За нинішнього президента країни Еммануеля Макрона борг зріс на 12%. До того ж Франція не може приборкати зростаючу бідність.