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Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який завозив незадекларовані речі
фото: Львівська митниця

За незадекларовані товари, гроші, а також транспортні засоби передбачена адміністративна відповідальність

Митники зупинили молодика, який віз з Польщі незадекларовані товари Cartier, LV і Dyson, чим порушив митні правила. Про це повідомляє Львівська митниця.

Незадекларовану сумку LV знайшли у чоловіка
Незадекларовану сумку LV знайшли у чоловіка
фото: Львівська митниця

24-річний житель Чернівецької області повертався з Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика». Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес», яким повертався з Польщі чоловік, працівники митниці виявили цілий «склад» для жіночих принад. Серед незадекларованих товарів – каблучки Cartier з білого і рожевого золота, вартістю від 1,5 до 2,7 тис. євро, парфуми Cartier, сумка Louis Vuitton, стайлер Dyson та інші «дамські забавки».

Незадекларований стайлер Dyson знайшли у чоловіка
Незадекларований стайлер Dyson знайшли у чоловіка
фото: Львівська митниця

«Орієнтовна вартість предметів порушення митних правил, про наявність яких водій не зазначив у декларації, обравши смугу «зелений коридор - понад 330 тис. гривень. Щодо «картьєра», а це слово, за мережевими даними, означає з французької - «перевізник товарів», складено протокол, відповідно до ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами) МКУ», – йдеться у повідомленні.

Незадекларовану каблучку Cartier знайшли у чоловіка
Незадекларовану каблучку Cartier знайшли у чоловіка
фото: Львівська митниця

Також у повідомленні Львівської митниці зазначено, що у пункті пропуску «Краківці» митники виявили у ще одного чоловіка незадекларовані стайлери Dyson і два MacBook Apple. Відносно 37-річного мешканця Львівщини також складено адмінпротокол.

Зауважимо, за незадекларовані товари, гроші, а також транспортні засоби передбачена адміністративна відповідальність. За порушення митних правил до громадян може бути застосовано такі види покарання: попередження, штраф, конфіскація.

Якщо порушено митні правила, то товари, гроші, транспортні засоби, які перевозились через кордон, можуть бути вилучені на митниці. 

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Теги: митниця штраф кордон правила

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Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
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