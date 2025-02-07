Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
За незадекларовані товари, гроші, а також транспортні засоби передбачена адміністративна відповідальність
Митники зупинили молодика, який віз з Польщі незадекларовані товари Cartier, LV і Dyson, чим порушив митні правила. Про це повідомляє Львівська митниця.
24-річний житель Чернівецької області повертався з Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика». Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес», яким повертався з Польщі чоловік, працівники митниці виявили цілий «склад» для жіночих принад. Серед незадекларованих товарів – каблучки Cartier з білого і рожевого золота, вартістю від 1,5 до 2,7 тис. євро, парфуми Cartier, сумка Louis Vuitton, стайлер Dyson та інші «дамські забавки».
«Орієнтовна вартість предметів порушення митних правил, про наявність яких водій не зазначив у декларації, обравши смугу «зелений коридор - понад 330 тис. гривень. Щодо «картьєра», а це слово, за мережевими даними, означає з французької - «перевізник товарів», складено протокол, відповідно до ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами) МКУ», – йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні Львівської митниці зазначено, що у пункті пропуску «Краківці» митники виявили у ще одного чоловіка незадекларовані стайлери Dyson і два MacBook Apple. Відносно 37-річного мешканця Львівщини також складено адмінпротокол.
Зауважимо, за незадекларовані товари, гроші, а також транспортні засоби передбачена адміністративна відповідальність. За порушення митних правил до громадян може бути застосовано такі види покарання: попередження, штраф, конфіскація.
Якщо порушено митні правила, то товари, гроші, транспортні засоби, які перевозились через кордон, можуть бути вилучені на митниці.
Читайте також:
- Столичні митники знайшли у пакунках з Таїланду 11 кг наркотиків (фото)
- Контрабанда IPhone 16: українські митники вилучили першу партію смартфонів
- У Литві митники затримали військові вантажі для армії РФ: що з ними зроблять
- Київські митники врятували від незаконного вивезення опудала рідкісних тварин (фото)
Коментарі — 0