Страшний сон Москви: Китай та Індія зупинили закупівлі російської нафти

Обсяги імпорту російської нафти до Китаю та Індії значно просіли

КНР та Індія призупинили закупівлю російської нафти з постачанням у березні поточного року. Про це пише Reuters.

Російська економіка, значна частина якої залежить від експорту нафти, зіткнулася з проблемами. Китай та Індія, найбільші покупці російської нафти, зупинили її закупівлю на тлі введених США санкцій.

Обсяги імпорту російської нафти до Китаю та Індії значно знизилися – країни шукають заміну нафти з РФ на Середньому Сході, Африці та США.

Це відбувається на тлі зростання витрат на фрахт танкерів, які виявилися незачепленими санкціями США. Трейдери спостерігають зростання премії на нафту із РФ марки ESPO, вона піднялася на 3-5 доларів щодо ICE Brent.

При цьому вартість фрахту танкерів типу «Афрамакс», що прямують у КНР, збільшилася на кілька млн доларів.

Заначимо, що минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня.Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. Про це глава Сполучених Штатів заявив під час онлайн-виступу на Економічному форумі в Давосі.

До слова, аби війна в Україні припинилася потрібно знизити ціну на нафту до $45 за барель. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.