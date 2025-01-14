У світі впав попит на смартфони та електромобілі – Nikkei

Люди менше зацікавлені у купівлі електромобілів і телефонів

Nikkei: Падіння попиту на смартфони та електромобілі відобразиться на економіці багатьох країн

Лідери у сфері виробництва напівпровідників та світові компанії знижують інвестиції через падіння попиту на смартфони та електромобілі. Про це пише видання Nikkei.

У статті йдеться про те, що 10 найбільших світових виробників змінили свої інвестиційні плани. Обсяг вкладень знизився в 2024 році в річному вираженні, склавши $123,3 млрд, що на $9,5 млрд менше, ніж прогнозоване в травні минулого року зростання на 6%.

Експерти вважають, що причиною цього стало падіння попиту на смартфони після максимальних показників у період пандемії коронавірусу, а також скорочення зростання китайської економіки.

Асоціація виробників чіпів SEMI повідомила, що на даний момент у світі використовується лише 70% потужностей із виробництва мікросхем, тоді як нормою вважається 80%.

Водночас зростання витрат відзначається у виробників чіпів для штучного інтелекту – компанія TSMC у 2024 році проінвестувала у цей напрям $30 млрд, а SK Hynix має намір збільшити інвестиції у подібне виробництво $70,2 млрд протягом найближчих п'яти років.

Згідно з попередніми оцінками, світовий обсяг ринку напівпровідників у 2024 році становив $626,8 млрд, у річному вираженні зростання становило 19%. Фахівці пов'язують таке збільшення саме із галуззю штучного інтелекту.

До слова, темпи реалізації електромобілів у Китаї можуть на 10 років випередити термін поставленого урядом цільового обсягу продажу. Наступного року в Китаї очікується, що електромобілі вперше обійдуть з продажу автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.