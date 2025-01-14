Головна Техно Авто
search button user button menu button

У світі впав попит на смартфони та електромобілі – Nikkei

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У світі впав попит на смартфони та електромобілі – Nikkei
Люди менше зацікавлені у купівлі електромобілів і телефонів
фото із відкритих джерел

Nikkei: Падіння попиту на смартфони та електромобілі відобразиться на економіці багатьох країн 

Лідери у сфері виробництва напівпровідників та світові компанії знижують інвестиції через падіння попиту на смартфони та електромобілі. Про це пише видання Nikkei.

У статті йдеться про те, що 10 найбільших світових виробників змінили свої інвестиційні плани. Обсяг вкладень знизився в 2024 році в річному вираженні, склавши $123,3 млрд, що на $9,5 млрд менше, ніж прогнозоване в травні минулого року зростання на 6%.

Експерти вважають, що причиною цього стало падіння попиту на смартфони після максимальних показників у період пандемії коронавірусу, а також скорочення зростання китайської економіки.

Асоціація виробників чіпів SEMI повідомила, що на даний момент у світі використовується лише 70% потужностей із виробництва мікросхем, тоді як нормою вважається 80%.

Водночас зростання витрат відзначається у виробників чіпів для штучного інтелекту – компанія TSMC у 2024 році проінвестувала у цей напрям $30 млрд, а SK Hynix має намір збільшити інвестиції у подібне виробництво $70,2 млрд протягом найближчих п'яти років.

Згідно з попередніми оцінками, світовий обсяг ринку напівпровідників у 2024 році становив $626,8 млрд, у річному вираженні зростання становило 19%. Фахівці пов'язують таке збільшення саме із галуззю штучного інтелекту.

До слова, темпи реалізації електромобілів у Китаї можуть на 10 років випередити термін поставленого урядом цільового обсягу продажу. Наступного року в Китаї очікується, що електромобілі вперше обійдуть з продажу автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Читайте також:

Теги: економіка інвестиції бізнес телефон Електромобілі технології штучний інтелект смартфон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецька авіакомпанія відтепер працюватиме без консультантів, аби виправити фінансове становище
«Роками не з'являлись на роботі»: авіакомпанія Lufthansa пішла на радикальний крок щодо працівників
16 грудня, 2024, 15:08
Проєкт оформлення входу до Національного військового меморіального кладовища
Очільниця Мінветеранів повідомила, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
16 грудня, 2024, 17:38
Мін’юст запевнив, що фахівці ДП «Національні інформаційні системи» працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів
Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі державних реєстрів
19 грудня, 2024, 18:35
Раніше повідомлялося, що Туреччина підтримує тісні контакти з новою адміністрацією Сирії
Ердоган зібрався відвідати Сирію – Hürriyet
24 грудня, 2024, 09:55
Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним
Нацкомісія повідомила, чи зміниться для населення ціна на газ у 2025 році
31 грудня, 2024, 19:08
Економіка Китаю зростає
Найбільша економіка світу: три країни зміцнюють свої позиції
27 грудня, 2024, 12:29
Водії Volkswagen опинились у небезпеці
Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі
30 грудня, 2024, 05:45
Альтернативна енергетика у Німеччині активно розвивається
Вартість електрики в Німеччині впала нижче нуля: Bloomberg пояснило феномен
3 сiчня, 10:16
Алан Лівелсбергер запитав у ChatGPT інформацію про те, як він може зібрати вибухівку
Підозрюваний у підриві Cybertruck біля готелю Трампа готував теракт за допомогою ChatGPT
8 сiчня, 08:13

Авто

У світі впав попит на смартфони та електромобілі – Nikkei
У світі впав попит на смартфони та електромобілі – Nikkei
Renault повертає знамениту дешеву модель (фото, відео)
Renault повертає знамениту дешеву модель (фото, відео)
В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі
В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі
Названо регіони України з найдорожчими і найдешевшими авто з пробігом
Названо регіони України з найдорожчими і найдешевшими авто з пробігом
Volkswagen відмовиться від своїх найоригінальніших моделей: стали відомі причини
Volkswagen відмовиться від своїх найоригінальніших моделей: стали відомі причини
Skoda презентувала електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото, відео)
Skoda презентувала електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
97K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
34K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
16K
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua