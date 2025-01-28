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Погрози Трампа можуть відобразитись на світових цінах на каву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Погрози Трампа можуть відобразитись на світових цінах на каву
Світові ціни на каву зреагували на проблеми у стосунках між США та Колумбією
фото із відкритих джерел

Колумбія забезпечує 20% американського імпорту кави

Погрози Трампа щодо Колумбії та Мексики не минули безслідно і можуть відобразитись на світових цінах на каву, – рекордна ціна, яку фіксують торгівці, це далеко не межа. Про це пише Axios.

Сполучені Штати та Колумбія мало не розв'язали торговельну війну в неділю після того, як американська країна відмовилася приймати американські військові літаки з депортованими мігрантами.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив про негайне введення мит на весь колумбійський імпорт, а президент Колумбії Густаво Петро пригрозив заходами у відповідь.

Загроза тарифів викликала особливу тривогу на кавовому ринку, де ціни вже досягли багаторічних максимумів, повідомляє Axios. За останні півроку ф'ючерси на каву зросли на 45%, а оптові ціни нещодавно перевищили історичні максимуми кінця 1970-х років.

Ситуація особливо критична, з огляду на те, що Колумбія забезпечує 20% американського імпорту кави, а найбільший постачальник – Бразилія – страждає від неврожаю після серії природних катаклізмів.

 До вечора неділі кризу вдалося врегулювати. МЗС Колумбії повідомило, що країна дозволить американським військовим літакам доставляти депортованих і «гарантує гідні умови». У відповідь Білий дім оголосив про зупинення введення мит.

Колумбія є відносно невеликим торговим партнером США, але у випадку торгової війни деякі галузі опинилися під серйозною загрозою. 2023 року США імпортували з Колумбії товарів на 16 млрд доларів, з яких 5,4 млрд припало на сиру нафту. При цьому Колумбія забезпечує понад третину американського імпорту продукції розсадників та близько 20 відсотків імпорту кави.

Хоча економіка США значно перевершує колумбійську, у разі торгової війни американський бізнес також зазнав би втрат. Так, 2023 року американські виробники нафтопродуктів продали Колумбії товарів на $2,5 млрд, експорт кукурудзи становив $1,2 млрд, а хімічної продукції – $1 млрд доларів.

Нагадаємо, президент Колумбії Густаво Петро наказав Міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт із США на 25% після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про те, що запровадить низку нових санкцій і політики проти південноамериканської країни.

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Теги: США Бразилія продукти бізнес імпорт Дональд Трамп експорт тарифи економіка Колумбія

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